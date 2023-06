’Heeft Rusland nieuwe tactiek ontwikkeld? Kamikazetank ontploft in de buurt van Oekraïense stellingen’

Volgens het Russische ministerie van Defensie bevatte de tank „3,5 ton aan TNT en 5 FAB-100-bommen.” Een enorme explosieve lading waarmee de tank erin geslaagd zou zijn een Oekraïens bolwerk bij Marjinka, in de regio Donetsk, volledig op te blazen. De tank werd vanop een afstand bestuurd door een Russische tankcommandant met de roepnaam ’Bernaul’.

In een video op Telegram legt de commandant uit hoe de aanval in zijn werk ging: „Op ongeveer 300 meter van de vijand zette de tankoperator de gas aan en stuurde het in de richting van de vijand. Vervolgens sprong hij er zelf uit en liep naar achteren. Ik bleef achter om te observeren en nadat het voertuig de posities van de vijand naderde, heb ik het via de radio tot ontploffing gebracht.”

„De explosie was zeer ernstig en heeft de vijand aanzienlijke verliezen doen lijden”, voegde hij er nog aan toe. In de video zijn ook beelden te zien van hoe de tank ontploft. Even voordat de kamikazetank zichzelf opblaast, is er een flits te zien die vanuit Oekraïense posities lijkt te komen, mogelijk gaat het om een poging om de tank te vernietigen.

De verklaringen van het ministerie van Defensie worden tegengesproken door een Russische miliblogger. Volgens hem raakte de tank een mijn vooraleer hij zijn taak kon volbrengen. De tank zou dus wel degelijk zijn ontploft, maar veel vroeger dan de bedoeling was. Onafhankelijke bronnen zijn er voorlopig niet over het incident.