LIVE | Kabinet verwacht advies over ’derde prik’ na de zomer

Het kabinet besluit waarschijnlijk in het najaar of volledig gevaccineerde mensen een extra prik van het coronavaccin moeten ontvangen om beter beschermd te zijn tegen het virus. Tegen die tijd ligt er naar verwachting een advies van het Outbreak Management Team (OMT) en de Gezondheidsraad, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Onlangs bleek dat miljoenen Britten naar verluidt op korte termijn een derde prik krijgen.

In juni werden het OMT en de Gezondheidsraad al eens gevraagd naar hun visie op zo’n extra ’booster’. De adviesorganen gaven toen gezamenlijk aan dat er nog te veel onzekerheden zijn over de verloop van het virus en de vaccins. Wel noemden ze het toen al „aannemelijk dat een boostervaccinatie of vaccinatie met een aangepast SARSCoV-2-vaccin in het verschiet ligt.”

Na de zomer moet hier dus meer duidelijkheid over komen. Dan zal naar verwachting ook worden geadviseerd welke groepen in aanmerking komen. Mogelijk worden bijvoorbeeld alleen ouderen en kwetsbaren opnieuw geprikt.

17.40 - Minder meldingen Britse corona-app na contact besmet persoon

De Britse gezondheidsdienst NHS past de corona-app aan zodat minder mensen een melding krijgen. In juli kregen veel mensen een ’ping’ na contact met een persoon die asymptomatisch besmet is met het coronavirus. Het bron- en contactonderzoek is teruggebracht tot nauwe contacten in de twee dagen voor de positieve test. Dat was eerder vijf dagen.

In het Verenigd Koninkrijk was er veel kritiek op het hoge aantal meldingen. Veel mensen hadden het over een ’pingdemic’. Bij contact met een besmet persoon, krijgen mensen namelijk een melding of een ping van de app. Na zo’n melding moeten mensen in quarantaine tot ze negatief testen.

De regels voor zorgverleners werden eerder al versoepeld, omdat er anders te weinig personeel overbleef. In juli kregen honderdduizenden mensen een melding van de NHS over nauw contact met een besmet persoon. Veel supermarkten zaten eind juli met lege schappen, doordat veel vrachtwagenchauffeurs en supermarktmedewerkers een melding kregen.

16.00 - Langere aanlooptijd na Janssen-vaccin

Wie het coronavaccin van Janssen heeft gehad, wordt binnenkort pas na vier weken gezien als volledig gevaccineerd, meldt premier Mark Rutte maandag. Tot dusver duurde het twee weken voordat iemand die was geprikt met Janssen een groen vinkje kreeg in de CoronaCheck-app. De nieuwe regel gaat in per 14 augustus.

Het vaccin heeft volgens de demissionaire premier „iets meer inwerktijd nodig.”

Het duurt even voor de regel ingaat omdat het „juridisch inregelen” vereist, aldus Rutte. Daarom is de CoronaCheck-app nog niet aangepast voor mensen die voor 14 augustus het Janssen-vaccin krijgen of al hebben gehad. Wel vraagt Rutte deze mensen zich voor het verstrijken van de vier weken „zo op te stellen alsof het vaccin nog niet volledig werkzaam is.”

In eerste instantie konden mensen die waren geprikt met Janssen direct een groen vinkje krijgen in de Coronacheck-app. Zo konden ze na hun vaccinatie direct gaan „dansen met Janssen”, aldus coronaminister Hugo de Jonge eind juni. Toen het aantal coronabesmettingen begin juli snel begon te stijgen, werd het interval tussen de prik en het vinkje opgehoogd naar twee weken.

15.00 - Festivals buigen zich nog over stap naar rechter

Festivalorganisator ID&T bekijkt of het kort geding tegen de overheid wordt doorgezet. Het bedrijf heeft nog te veel vragen over de kabinetsbeslissing van maandag om eendaagse festivals tot 1 september met meer dan 750 bezoekers te verbieden. Ook over de periode daarna zijn er nog vragen. ID&T heeft nu het advies van het Outbreak Management Team (OMT) en de onderbouwing van het besluit opgevraagd en zal binnen twee dagen besluiten of het kort geding zal worden doorgezet.

ID&T spande samen met tal van organisaties een kort geding aan om duidelijkheid te forceren over de rest van het festivalseizoen. De zaak werd vorige week aangehouden nadat het kabinet had aangegeven waarschijnlijk maandag een besluit te nemen over eendaagse festivals. De organisator blijft echter met vragen zitten na het maandag door demissionair premier Mark Rutte meegedeelde besluit.

De festivalorganisaties willen ook graag duidelijkheid over de periode na 1 september. „Er is de afgelopen 1,5 jaar door de overheid gecommuniceerd dat als iedereen die dat wil gevaccineerd is, we weer open gaan. Het is ons dus onduidelijk waarom er überhaupt nog een beslissing moet komen voor de periode na 1 september, gezien dat het moment is waarop iedereen gevaccineerd zou kunnen zijn. Hierdoor ontbreekt het aan een duurzaam beleid ten aanzien van evenementen”, aldus Rosanne Janmaat, directielid van de ID&T Groep.

De komende twee weken zijn alle evenementen zonder zitplaatsen nog verboden. Vorige week kondigde het kabinet aan dat meerdaagse festivals met camping tot 1 september verboden blijven. Daardoor werden onder meer Lowlands, Down The Rabbit Hole en Mysteryland geannuleerd. Een besluit voor de eendaagse evenementen moest in eerste instantie wachten tot de 13e, maar organisaties drongen erop aan om eerder een beslissing te krijgen.

14.00 - ’Studenten slachtoffer van fouten kabinet’

De introductieweken, voor veel eerstejaarsstudenten het begin van hun studie, zijn de dupe van het „zwabberbeleid” en inschattingsfouten van het kabinet, stelt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Maandag werd bekend dat bepaalde evenementen onder strikte voorwaarden weer door mogen gaan. Volgens de LSVb maken deze voorwaarden veel activiteiten van de introductieweken moeilijk of zelfs onmogelijk te organiseren.

Bij alle evenementen die binnen plaatsvinden geldt de 1,5 meter en moeten vaste zitplekken gehanteerd worden. Alleen buiten of in tenten die aan vier kanten open zijn mogen zonder 1,5 meter activiteiten plaatsvinden, met maximaal 750 mensen. Dan is er wel een toegangsbewijs nodig. De regels gelden tot in ieder geval 1 september. Op 13 augustus neemt het kabinet nieuwe besluiten over het coronabeleid voor de komende periode. Dan wordt waarschijnlijk ook meer duidelijk over wat er gebeurt met evenementen in september.

De beperkingen zijn opgelegd vanwege het relatief hoge aantal besmettingen na de versoepelingen die het kabinet eind juni doorvoerde. Vooral jongeren zochten voor het eerst in maanden weer massaal het nachtleven op. Een deel deed dat met goedkeuring van de overheid direct na een prik met het coronavaccin van Janssen. Ze waren echter nog niet beschermd, want vaccins hebben zeker twee weken nodig om optimaal te gaan werken. „Daarmee worden studenten het slachtoffer van fouten van het kabinet”, stelt de LSVb nu.

11.00 - Berlijn verbiedt nieuwe protesten tegen coronaregels

De stad Berlijn heeft drie betogingen verboden die voor maandag waren aangekondigd door tegenstanders van de coronamaatregelen. Volgens de politie negeren de betogers coronamaatregelen zoals het afstand houden en mogen zij daarom niet de straat op. De autoriteiten in Berlijn laten wel andere demonstraties toe.

In het weekend hebben ondanks een verbod naar schatting 5000 mensen in de Duitse hoofdstad geprotesteerd tegen de in hun ogen onwettige en buitensporige coronamaatregelen.

Hier en daar kwam het tot opstootjes. Enkele agenten zijn gewond geraakt, ook demonstranten zouden hard zijn aangepakt. De politie hield waterkanonnen achter de hand. Demonstranten scandeerden leuzen als „vrede, vrijheid, geen dictatuur.”

De beweging ’Querdenken’, die zich tegen het coronabeleid keert, had opgeroepen zondag te betogen in Berlijn. De politie probeerde betogers aan de rand van de stad al tegen te houden en trad in het centrum op tegen de demonstranten, waarbij het tot schermutselingen kwam. Er zijn zeshonderd betogers aangehouden. Een van de demonstranten is na aanhouding naar het ziekenhuis gebracht en overleden. De doodsoorzaak wordt verder onderzocht.

Een demonstrant tegen de coronaregels wordt weggevoerd in Berlijn. Ⓒ EPA

8.35 - Geplande tweede prik kan week eerder worden gehaald

Nederlanders die nog niet volledig gevaccineerd zijn maar wel al een afspraak hebben voor een tweede prik, kunnen deze afspraak een week naar voren halen. Prikken die vanaf 16 augustus gepland staan voor volwassenen kunnen eerder worden gezet, kondigt coronaminister Hugo de Jonge aan.

Mensen met een afspraak voor de tweede prik ontvangen een sms-bericht van de GGD, waarna ze kunnen bellen om de tweede vaccinatie te vervroegen. Jongeren kregen vorige week al zo’n sms’je. Jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar kregen tot nu toe namelijk alleen Pfizer, terwijl volwassenen ook met Moderna worden geprikt. Daarom was het makkelijker om de afspraken van jongeren te vervroegen.

06.30 - Aantal ziekenhuispatiënten met Covid-19 stijgt op Curaçao

Het aantal patiënten met Covid-19 stijgt aanzienlijk op Curaçao. Op 26 juli waren er nog twee mensen opgenomen in het ziekenhuis, van wie één op de intensive care. Op 1 augustus ging het om vijftien, van wie drie op de ic.

Curaçao kent sinds vorige maand een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen. Dat is gestegen van 20 op 1 juli naar 616 op 1 augustus, voornamelijk door de Delta-variant.

Lange tijd leek de stijging van het aantal besmettingen, in eerste instantie vooral onder jongeren tussen de 18 en 24 jaar, nauwelijks gevolgen te hebben voor het aantal ziekenhuisopnames. Maar dat is sinds vorige week veranderd. Het ziekenhuis maakte vorige week bekend dat verreweg de meeste mensen die worden opgenomen niet of niet volledig zijn gevaccineerd.

Curaçao kent een redelijk succesvol vaccinatieprogramma. Van de ruim 160.000 bewoners zijn meer dan 92.000 mensen één keer geprikt. Ongeveer 82.000 mensen hebben twee inentingen gehad.