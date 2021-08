LIVE | Wachttijd na Janssen-prik wordt verlengd naar vier weken

Wie het coronavaccin van Janssen heeft gehad, wordt binnenkort pas na vier weken gezien als volledig gevaccineerd, meldt premier Mark Rutte maandag. Tot dusver duurde het twee weken voordat iemand die was geprikt met Janssen een groen vinkje kreeg in de CoronaCheck-app. De nieuwe regel gaat in per 14 augustus.

Het vaccin heeft volgens de premier „iets meer inwerktijd nodig.”

11.00 - Berlijn verbiedt nieuwe protesten tegen coronaregels

De stad Berlijn heeft drie betogingen verboden die voor maandag waren aangekondigd door tegenstanders van de coronamaatregelen. Volgens de politie negeren de betogers coronamaatregelen zoals het afstand houden en mogen zij daarom niet de straat op. De autoriteiten in Berlijn laten wel andere demonstraties toe.

In het weekend hebben ondanks een verbod naar schatting 5000 mensen in de Duitse hoofdstad geprotesteerd tegen de in hun ogen onwettige en buitensporige coronamaatregelen.

Hier en daar kwam het tot opstootjes. Enkele agenten zijn gewond geraakt, ook demonstranten zouden hard zijn aangepakt. De politie hield waterkanonnen achter de hand. Demonstranten scandeerden leuzen als „vrede, vrijheid, geen dictatuur.”

De beweging ’Querdenken’, die zich tegen het coronabeleid keert, had opgeroepen zondag te betogen in Berlijn. De politie probeerde betogers aan de rand van de stad al tegen te houden en trad in het centrum op tegen de demonstranten, waarbij het tot schermutselingen kwam. Er zijn zeshonderd betogers aangehouden. Een van de demonstranten is na aanhouding naar het ziekenhuis gebracht en overleden. De doodsoorzaak wordt verder onderzocht.

Een demonstrant tegen de coronaregels wordt weggevoerd in Berlijn. Ⓒ EPA

8.35 - Geplande tweede prik kan week eerder worden gehaald

Nederlanders die nog niet volledig gevaccineerd zijn maar wel al een afspraak hebben voor een tweede prik, kunnen deze afspraak een week naar voren halen. Prikken die vanaf 16 augustus gepland staan voor volwassenen kunnen eerder worden gezet, kondigt coronaminister Hugo de Jonge aan.

Mensen met een afspraak voor de tweede prik ontvangen een sms-bericht van de GGD, waarna ze kunnen bellen om de tweede vaccinatie te vervroegen. Jongeren kregen vorige week al zo’n sms’je. Jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar kregen tot nu toe namelijk alleen Pfizer, terwijl volwassenen ook met Moderna worden geprikt. Daarom was het makkelijker om de afspraken van jongeren te vervroegen.

06.30 - Aantal ziekenhuispatiënten met Covid-19 stijgt op Curaçao

Het aantal patiënten met Covid-19 stijgt aanzienlijk op Curaçao. Op 26 juli waren er nog twee mensen opgenomen in het ziekenhuis, van wie één op de intensive care. Op 1 augustus ging het om vijftien, van wie drie op de ic.

Curaçao kent sinds vorige maand een flinke stijging van het aantal coronabesmettingen. Dat is gestegen van 20 op 1 juli naar 616 op 1 augustus, voornamelijk door de Delta-variant.

Lange tijd leek de stijging van het aantal besmettingen, in eerste instantie vooral onder jongeren tussen de 18 en 24 jaar, nauwelijks gevolgen te hebben voor het aantal ziekenhuisopnames. Maar dat is sinds vorige week veranderd. Het ziekenhuis maakte vorige week bekend dat verreweg de meeste mensen die worden opgenomen niet of niet volledig zijn gevaccineerd.

Curaçao kent een redelijk succesvol vaccinatieprogramma. Van de ruim 160.000 bewoners zijn meer dan 92.000 mensen één keer geprikt. Ongeveer 82.000 mensen hebben twee inentingen gehad.