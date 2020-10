De Jonge blijft hopen op afvlakking coronacijfers

„De ontwikkeling van de cijfers is heel zorgwekkend. Het gaat duidelijk niet de goede kant op. Dit is een trend die je niet wil zien”, aldus de minister. „We houden de cijfers goed in de gaten en bereiden ons voor op nadere maatregelen.”

Het kabinet overlegt zondag weer over het nog altijd oplopende aantal besmettingen. Zaterdag werd een recordaantal van meer dan 6500 gemeld, ruim vijfhonderd meer dan een dag eerder. De Jonge wil evenwel nog niet speculeren op extra ingrepen. Het kabinet bekijkt de situatie „echt van dag tot dag”, zegt hij. Dinsdag maakt het kabinet volgens hem zo nodig nieuwe maatregelen bekend.

De minister benadrukt opnieuw dat niet de maatregelen zelf het virus kunnen stoppen. „Dat moeten we zelf doen. Hou je aan alle regels!”