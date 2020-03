Haarlemmer krijgt cel en tbs voor ontucht en bezit kinderporno

De verdachte pleegde de ontucht in 2017 tijdens logeerpartijtjes bij hem thuis. Het meisje beschouwde hem als haar opa. Daarnaast had hij ruim 4,7 miljoen foto’s en meer dan 3000 films met kinderpornografisch materiaal. Ook na een huiszoeking door de politie en inbeslagname van het aangetroffen materiaal is hij nog doorgegaan met downloaden, meldt de rechtbank Noord-Holland die meent dat hij er een gewoonte van had gemaakt.

De rechtbank houdt de verdachte medeverantwoordelijk voor het leed dat de afgebeelde kinderen is aangedaan, staat in het vonnis. Hij droeg namelijk bij aan het in stand houden van de vraag naar kinderporno en daarmee aan het seksuele misbruik en de exploitatie van deze kinderen, aldus de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie wilde de man ook vervolgen voor verkrachting van de vader van het meisje. Dat zou in de jaren negentig zijn gebeurd. De rechtbank heeft echter vastgesteld dat dit misdrijf is verjaard.

De man heeft een pedofiele stoornis en een gebrekkige geestelijke ontwikkeling. Aangezien de kans op herhaling groot is, heeft de rechtbank hem tbs opgelegd. Dat gebeurt wel onder voorwaarden. Hij wordt eerst lange tijd in een kliniek behandeld en later onder strikte voorwaarden ambulant. Daarbij geldt dat hij geen contact mag hebben met het slachtoffer en ook niet met andere minderjarigen. Verder moet hij meewerken aan controles door de politie van zijn computers.