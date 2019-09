Dronken parlementschef veroordeeld na ongeluk

Direct na het ongeluk betuigde Van Dijck spijt. „Ik ben me ervan bewust dat dit echt niet kan. Zeker vanuit mijn functie heb ik een voorbeeldrol.’’ Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE / BELGA

TURNHOUT - Voormalig voorzitter van het Vlaams parlement Kris van Dijck is maandag veroordeeld tot een rijverbod van vijftien dagen en een boete van 1600 euro. De 55-jarige Van Dijck reed in juli met zijn auto dronken tegen een aanhangwagen in Dessel na een nachtelijk cafébezoek.