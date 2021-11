Premium Het beste van De Telegraaf

Virologen ongerust over nieuwe mutatie vanuit zuidelijk Afrika ’Vliegverbod vertraagt virusvariant, maar buiten deur houd je het niet’

Door Niels Kalkman Kopieer naar clipboard

In steden als Kaapstad in Zuid-Afrika grijpt een nieuwe virusvariant snel om zich heen Ⓒ EPA

Amsterdam - Onder virologen zijn zorgen over een nieuwe corona-variant die rondzingt in Zuid-Afrika. De variant, die B.1.1.529 is genoemd, verspreidt zich razendsnel in de provincie Gauteng. Meerdere landen, inclusief Nederland, hebben een vliegverbod ingesteld en ook de Europese Unie maant tot actie.