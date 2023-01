Reizigers in paniek: deur Russisch vliegtuig knalt open

Aan boord zaten ruim 25 passagiers. De bagage en hoeden van sommige reizigers vlogen het vliegtuig uit, zeggen ze tegenover East2West. Een van de passagiers, Sergei Lidrik (33), plaatste een video op Twitter van het moment dat de ijskoude wind door het vliegtuig raast.

Het vliegtuig steeg naar verluidt op vanuit de Siberische stad Magan met een buitentemperatuur van -41 graden. Volgens Lidrik was het ijskoud in de cabine op het moment dat de deur openging en waren de reizigers flink in paniek, zegt hij tegen East2West.

Een andere passagier zegt tegenover de zender dat een man die achterin het vliegtuig zat, bijna naar buiten werd gezogen. „Hij had namelijk net zijn gordel losgemaakt”, luidt het.

De piloot keerde terug naar Magan en maakte een noodlanding. Alle passagiers bleven ongedeerd. De lokale autoriteiten onderzoeken hoe het incident kon gebeuren.