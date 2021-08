Haagse kindermishandelaar die kind overgoot met bijtende vloeistof krijgt twee jaar cel

Uit medische rapportages blijkt dat het kind is geslagen, geschopt, dat er met haar is gegooid en dat ze een keer is overgoten met een bijtende vloeistof.

Het kind heeft blijvende littekens op haar gezicht als gevolg van chemische brandwonden, die mogelijk zijn veroorzaakt door bleek. De rechtbank heeft tijdens het voorlezen van het vonnis een van de betrokken hulpverleners geciteerd, die het de meest ernstige vorm van kindermishandeling noemde die bekend was.

Volgens de verklaring van het meisje zei P. tegen haar dat ze haar ogen dicht moest doen „omdat dit pijn gaat doen.” Na het overgieten met de vloeistof is ze onder een kokend hete douche gezet en werd met de douchekop tegen haar hoofd geslagen.

Bipolaire stoornis

De 33-jarige man heeft zijn betrokkenheid tijdens een eerdere zitting ontkend. Getuigen die beschreven dat hij eerder gewelddadig gedrag vertoonde richting zijn stiefdochter en haar moeder heeft hij afgedaan als niet kloppend.

Naast kindermishandeling is P., die in het verleden ook al is veroordeeld voor het mishandelen van ex-partners, ook schuldig bevonden aan het mishandelen van de moeder van het meisje en het bedreigen van nóg een ex-vriendin.

Bij P. is onder meer een bipolaire stoornis en manische depressiviteit waargenomen. Gezien zijn voorgeschiedenis met zijn ex-partners en het hoge risico op recidive heeft de rechtbank tbs met voorwaarden opgelegd voor deze feiten. Omdat niet duidelijk is of de man ook aan een stoornis leed ten tijde van de kindermishandeling geldt de tbs niet voor deze incidenten.