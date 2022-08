7 jaar cel voor doodsteken 17-jarige na ruzie over controller

Vlaardinger T. en het slachtoffer hadden met nog meer mensen afgesproken op een parkeerplaats in Rozenburg, om een eerder uit de hand gelopen ruzie over een controller van een spelcomputer te sussen. De situatie escaleerde echter, waarna zowel verdachte als slachtoffer gewond raakte. Het 17-jarige slachtoffer, naar eigen zeggen een vriend van T., overleed later aan zijn verwondingen.

T. ontkent dat hij een mes had meegenomen; hij vertelde dat hij het van het slachtoffer had afgepakt en zichzelf verdedigde. „Het was een kwestie van leven of dood”, zei hij tijdens de zitting twee weken geleden. De rechtbank noemt dat verhaal ongeloofwaardig. „Voor de rechtbank staat vast dat de verdachte een mes bij zich had toen hij op de parkeerplaats arriveerde en is hij met het mes in zijn handen uit de auto gestapt en op het slachtoffer af gestapt. Daardoor heeft hij willens en wetens de kans aanvaard dat het slachtoffer om het leven zou kunnen komen.”

De officier van justitie haalde vorige maand tijdens de zitting hard uit naar zowel de verdachte als het slachtoffer. Hij gaf nadrukkelijk aan „irritatie” te voelen over jongeren die elkaar „om het minste of geringste met messen te lijf gaan.” „Had het slachtoffer het overleefd, dan had hij hier ook terechtgestaan voor poging doodslag.”

Boos

De hele ruzie ging volgens hem nergens over. T. zou een controller van iemand hebben gekregen, maar die werd later toch weer teruggevraagd. In een chatgroep werd T. vervolgens beschuldigd van diefstal. Daar werd hij erg boos om, helemaal toen er een opmerking over zijn kort daarvoor overleden moeder werd gemaakt. „Had die stomme controller nou gewoon teruggegeven.”

De vriendin van het slachtoffer was zwanger ten tijde van het incident. „Wat bezielt een jongen van 17, met een baby op komst, die ook nog eens in zijn proeftijd van een veroordeling loopt, om zich gewapend met een mes te bemoeien met de ruzie van iemand anders?”, aldus de officier.