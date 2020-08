Loekasjenko noemt oppositieraad ’poging om macht te grijpen’

Een coördinatieraad die door oppositieleider Svetlana Tichanovskaja werd opgericht om een machtsoverdracht na de betwiste verkiezingen te vergemakkelijken, zou later op dinsdag voor het eerst bijeenkomen in Minsk.

„We zien het ondubbelzinnig: het is een poging om de macht te grijpen”, zei Loekasjenko. Hij voegde eraan toe dat hij maatregelen zou nemen tegen degenen die zich bij de raad aansluiten. „We hebben genoeg van dergelijke maatregelen om sommige heethoofden af te koelen.”

Loekasjenko, die de afgelopen 26 jaar aan de macht is, staat onder grote druk. Voorlopig is er geen teken dat er een einde komt aan de protesten en stakingen tegen de volgens demonstranten frauduleuze presidentsverkiezing van 9 augustus die Loekasjenko in het zadel hield.

Litouwen: we zien leger actief

Ondertussen is het leger van Wit-Rusland begonnen met oefeningen aan de westelijke grens. Dat meldt buurland Litouwen, dat de situatie nauwgezet zegt te volgen met andere NAVO-lidstaten. Minister van Defensie Raimundas Karoblis verwijt het regime van de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko aan te sturen op verdere escalatie.

Wit-Rusland kondigt aan van maandag tot en met donderdag legeroefeningen te houden in de regio Grodno.

Loekasjenko beschuldigde de NAVO van een troepenopbouw in buurlanden, maar volgens het bondgenootschap is daar geen sprake van. Minister Karoblis zegt dat de Wit-Russische regering het beeld probeert te creëren dat er gevaar dreigt vanuit het buitenland.

EU spreekt woensdag

De regeringsleiders van de EU-landen vergaderen woensdag per video over de situatie in Wit-Rusland. Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, heeft dat maandag bekendgemaakt.

„Het Wit-Russische volk heeft het recht om te beslissen over zijn eigen toekomst en zelf een leider te kiezen”, twitterde Michel. „Geweld tegen demonstranten is onaanvaardbaar en kan niet worden toegestaan.”

De EU-landen kondigden vrijdag sancties aan tegen Wit-Russische functionarissen die betrokken zijn bij het geweld en de veronderstelde verkiezingsfraude.