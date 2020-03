Militairen op de wrakstukken van de MH17. Ⓒ AP

Moskou - Het proces over de MH17, dat op 9 maart in een speciaal beveiligde rechtbank op Schiphol van start gaat, wordt gevoerd tegen vier verdachten: drie Russen en een Oekraïner. Volgens de aanklacht wordt hun moord en doodslag ten laste gelegd. In Nederland wordt er reikhalzend uitgekeken naar het proces, in Rusland leeft het nauwelijks.