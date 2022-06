Premium Het beste van De Telegraaf

’Vertel ons hoe hij stierf’ Vader van vermiste matroos dwingt Moskou tot openheid, maar dat kan hem duur komen te staan

Door Peter Mijlemans

Dmitri Shkrebets voerde online strijd om het lot te weten van zijn zoon. Elk woord werd zorgvuldig gekozen om geen kritiek op het leger te geven. Maar nu wil Moskou hem nu toch doen zwijgen Ⓒ Dmitry Shkrebets

MOSKOU - Voor het eerst heeft een officiële bron in Moskou toegegeven dat honderden dienstplichtigen ingezet zijn in Oekraïne. Dat is te danken aan Dmitri Shkrebets. Hij is de vader van de vermiste Yegor Shkrebets, die als kok meevoer op de Moskva. Hij botste op een muur van stilzwijgen toen hij vroeg naar het lot van zijn zoon. Toen begon hij zijn persoonlijke oorlog op sociale media. Om de overheid te dwingen om de waarheid op te biechten. Anderhalve maand later lijkt hem dat gelukt. Al kunnen de consequenties voor zijn strijd zwaar zijn.