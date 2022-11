Spaanse agent moet de bak in voor verspreiden van nepnieuws op Twitter

De man beweerde beelden van een Marokkaanse verkrachter in Spanje te tonen, maar het ging in werkelijkheid om opnames uit China.

De man kreeg ook een boete van 1620 euro. Omdat het een eerste veroordeling is, hoeft hij mogelijk niet de cel in. De veroordeelde werkt bij de Spaanse marechaussee, de Guardia Civil, die hem ook nog wil straffen.

De agent, die al meerdere racistische en xenofobe berichten had gepubliceerd, plaatste in 2019 een video op Twitter waarin een man een vrouw sloeg en schopte tot ze bewusteloos was. Hij had de video vergezeld van een tekst in het Spaans: hier heb je een Marokkaanse niet-begeleide minderjarige migrant uit Canet de Mar (een stad in Catalonië) „aan wie we geld zullen geven tot hij 23 jaar is.” Hij beweerde ook dat de aanvaller het slachtoffer had verkracht en dat de media deze informatie niet hadden gemeld.

Justitie verwijt de agent „duidelijke minachting voor de waarheid” met het doel alleenstaande minderjarigen uit andere landen over één kam te scheren en onterecht zwart te maken.