Executies door regering Trump mogen toch doorgaan

Het gaat om de executie van vier moordenaars die door een nationale (federale) rechtbank tot de dood waren veroordeeld. Het gaat om de eerste executies op federaal niveau sinds 2003.

De eerste executie stond voor maandag gepland, twee anderen later deze week en één volgende maand. De lagere rechtbank oordeelde dat meer tijd nodig is om klachten tegen de dodelijke injecties te behandelen en stelde de executies tot nader order uit. Het Hooggerechtshof was het daar niet mee eens.

Na een onderbreking van zeventien jaar willen president Trump en het ministerie van Justitie met de hervatting van de doodstraf hun strenge justitiebeleid kracht bijzetten. Federale executies zijn zeldzaam. De enige drie sinds 1963 waren in de jaren 2001 tot 2003, onder wie de terechtstelling van de dader van de bomaanslag van 1995 in Oklahoma City, Timothy McVeigh.

Een deel van de Amerikaanse staten ging de afgelopen jaren gewoon door met executies van personen die in eigen rechtbanken ter dood waren veroordeeld, zoals Texas. In ruim twintig staten is de doodstraf afgeschaft.