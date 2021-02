Woede om Neurenberg-uitspraak Baudet

Iemand uit het publiek vroeg zich af of politici die nu verantwoordelijk zijn voor het coronabeleid voor een tribunaal zouden moeten verschijnen. „Ik ben geen voorstander van strafrecht met terugwerkende kracht. Ik beschouw het Neurenberg Tribunaal ook als illegitiem”, reageerde Baudet. „Wat je gewoon moet doen is via democratische weg dit regime wegstemmen.”

’Nieuw dieptepunt’

Een video van de uitspraak werd volop gedeeld via sociale media en zorgt voor woedende reacties. „Een nieuw dieptepunt in het repertoire van Baudet. Walgelijk”, reageert PvdA-leider Lillianne Ploumen. CIDI-medewerker Aron Vrieler, gespecialiseerd op het dossier antisemitisme, is geschokt door de uitspraak: „Ik was echt sprakeloos. De Neurenberg-processen illegitiem noemen is automatisch een legitimering van het extremisme dat hier terecht stond.”

FvD verwijst in een verklaring onder andere naar het proefschrift van Baudet: „Wat hij bedoelde is dat je mensen niet kunt veroordelen met wetten die pas zijn aangenomen nadat de feiten hebben plaatsgevonden. Dat heet het legaliteitsbeginsel en dat vormt de kern van een rechtsstaat. Moord was en is altijd illegaal en altijd onaanvaardbaar. De genocidale misdaden van de Duitsers hadden onder regulier nationaal recht bestraft moeten en kunnen worden.”

Bekijk ook: Net opkrabbelend Forum brandt zich weer aan racistische uitingen in appjes

Vrieler noemt het onjuist dat de nazi’s onder regulier nationaal recht bestraft hadden kunnen worden. „Ik schrik er heel erg van dat een parlementariër in Nederland dit zegt. De processen waren een eerste stap om te laten zien waar extremisme en antisemitisme toe hadden geleid: de Holocaust.”