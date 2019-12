Hoofddorp in shock na fatale steekpartij voor geldautomaat: ’Luguber’

Predikant Coen Wessel van de protestantse gemeente De Lichtkring richt samen met zijn vrouw een gedenkplek in door waxinelichtjes te ontsteken. Ⓒ De Telegraaf

Hoofddorp - Hoofddorp is in shock na de dodelijke steekpartij gisteravond voor een geldautomaat bij winkelcentrum Toolenburg. Daar werd rond 21.00 uur een 64-jarige inwoner uit Hoofddorp neergestoken. Hij overleed later aan zijn verwondingen.