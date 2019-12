’Te zot voor woorden. Gewoon luguber’

Predikant Coen Wessel van de protestantse gemeente De Lichtkring richt samen met zijn vrouw een gedenkplek in door waxinelichtjes te ontsteken. Ⓒ De Telegraaf

Hoofddorp - Hoofddorp is in shock na de dodelijke steekpartij gisteravond voor een geldautomaat bij winkelcentrum Toolenburg. Daar werd rond 21.00 uur een nog onbekend slachtoffer neergestoken. Hij overleed later aan zijn verwondingen.