Grens Australische staat Victoria dicht om corona-uitbraak

In Victoria, met Melbourne als hoofdstad, zijn de afgelopen dag 127 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds de pandemie van het coronavirus begon. Ook is in de afgelopen 24 uur een persoon overleden aan de gevolgen van het virus. Daarmee komt het dodental van heel Australië uit op 105.

Net als in de rest van Australië waren ook in Victoria de beperkingen aanzienlijk versoepeld. Zo waren bijeenkomsten buiten met maximaal twintig mensen weer toegestaan, maar de premier voelde zich eind vorige maand al genoodzaakt om beperkingen opnieuw in te voeren vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen.