Denemarken en IJsland leggen vaccineren met AstraZeneca tijdelijk stil, Lareb ziet geen reden om te stoppen

De Denen trekken aan de bel na ’verschillende ernstige gevallen van bloedstolsels’ onder gevaccineerden, melden media in het land. Het is echter niet duidelijk of er een direct verband bestaat tussen het vaccin en de klachten. Om dat uit te zoeken wordt de komende 14 dagen niet geprikt met Astrazeneca. „We bevinden ons midden in de grootste en belangrijkste uitrol van vaccinaties in de Deense geschiedenis. En nu hebben we alle vaccins nodig die we kunnen krijgen. Het is daarom geen gemakkelijke beslissing om een van de vaccins te pauzeren, zegt gezondheidsdirecteur Søren Brostrøm.

„We moeten dit verduidelijken voordat we het vaccin van AstraZeneca kunnen blijven gebruiken”, zegt hij. De Deense staat gaat nu uit van een nieuwe vaccinatiekalender, waarin het AstraZeneca-vaccin helemaal niet is opgenomen.

Ook IJsland stopt tijdelijk met AstraZeneca-vaccin

Ook IJsland schort het gebruik op van het AstraZeneca-vaccin vanwege zorgen over mogelijke bijwerkingen. De autoriteiten stoppen met inenten tot duidelijk is dat er geen verband is tussen het coronavaccin en bloedstollingen, berichten lokale media. Denemarken maakte eerder op de dag al bekend om die reden voorlopig te stoppen met het gebruik van het coronavaccin.

Bijwerkingencentrum ziet geen reden om te stoppen met AstraZeneca

Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland maar één melding van een mogelijke trombose over het vaccin AstraZeneca ontvangen. "Het gaat om een verdenking van een trombose, zonder ernstige gevolgen", zegt Agnes Kant, epidemioloog en directeur bij Lareb.

Zij ziet geen reden om te stoppen met het coronavaccin. "We zien niets bijzonders, maar we zijn er natuurlijk wel extra alert op", aldus Kant.

Volgens de meest recente cijfers van Lareb zijn er van alle vaccins tot nu toe 6426 meldingen van bijwerkingen binnengekomen. Verreweg de meeste van deze meldingen, bijna 5800, kwamen na inenting met het vaccin van Pfizer/BioNTech. 'Slechts' 159 meldingen gingen over het vaccin van AstraZeneca.

Een Nederlandse woordvoerster van AstraZeneca noemt het nog te vroeg om inhoudelijk in te gaan op het nieuws.

Het middel van AstraZeneca is één van de drie coronavaccins die momenteel zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het middel wordt ook gebruikt in Nederland. Denemarken behoorde aanvankelijk tot de Europese landen die het AstraZeneca-vaccin niet aan ouderen gaven, maar wijzigde dat beleid vorige week. Uit nieuw onderzoek zou zijn gebleken dat het middel ook bij ouderen voldoende effectief is.