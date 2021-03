Denemarken legt vaccineren met AstraZeneca stil om mogelijke bijwerkingen

De Denen trekken aan de bel na ’verschillende ernstige gevallen van bloedstolsels’ onder gevaccineerden, melden media in het land. Het is echter niet duidelijk of er een direct verband bestaat tussen het vaccin en de klachten. Om dat uit te zoeken wordt de komende 14 dagen niet geprikt met Astrazeneca. „We bevinden ons midden in de grootste en belangrijkste uitrol van vaccinaties in de Deense geschiedenis. En nu hebben we alle vaccins nodig die we kunnen krijgen. Het is daarom geen gemakkelijke beslissing om een van de vaccins te pauzeren, zegt gezondheidsdirecteur Søren Brostrøm.

„We moeten dit verduidelijken voordat we het vaccin van AstraZeneca kunnen blijven gebruiken”, zegt hij. De Deense staat gaat nu uit van een nieuwe vaccinatiekalender, waarin het AstraZeneca-vaccin helemaal niet is opgenomen.