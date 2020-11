Belgische vrouw (59) is al overgrootmoeder: ’Een lichtpuntje in deze zware periode’

Bonnie (26) is de kleindochter van Marie Therese en beviel deze zomer van Amélie. Het kleine meisje zorgt voor wat vrolijkheid in het leven van de vrouw uit Genk. „Ik ben onlangs mijn man verloren. Nu is dit kleintje erbij gekomen en dat is toch wel een lichtpuntje in deze zware periode.”

Want Marie Therese verloor niet alleen haar man, ook haar moeder en broer zijn al overleden. „De geboorte van Amélie geeft me de moed om verder te gaan.”

De vrouw was zelf overigens 16 toen ze moeder werd, op haar 33e kwam haar eerste kleinkind. „Voor ons is dat heel normaal” zo vertelt Bonnie aan TV Limburg. „Maar sommige mensen zeggen wel: ’wow, wat heb jij een jonge oma’. Het is wel altijd fijn geweest. Ik ben nu 26 en we kunnen nog van alles gaan doen.”