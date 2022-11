Huilende kinderen en woeste ouders na zinkende boot in Sinterklaasjournaal: ’Net de Titanic’

Komende zaterdag zet Sinterklaas voet aan wal in Hellevoetsluis en dat zorgt zoals gebruikelijk voor veel spanning bij jonge kinderen. Donderdagavond bereikte de stress echter een hoogtepunt toen in het Sinterklaasjournaal bleek dat de pakjesboot zó lek was, dat deze zonk. „En bedankt NPO3, weg avond. Kind helemaal overstuur. Dit wordt een latertje!”, aldus een ouder op Twitter.

Bekijk ook: Landelijke intocht Sinterklaas dit jaar in Hellevoetsluis

Bekijk ook: Zonnig en droog najaarsweer met de intocht van Sinterklaas

Tekst gaat verder onder de tweets

Dat de Sint en zijn pieten geen probleemloze reis hebben vanaf Spanje, zijn we ondertussen gewend. Echter rijst de vraag of dit het eerste jaar gaat zijn dat Sinterklaas niet op tijd zal aankomen in Nederland. En dat heeft vele kinderen vannacht huilend wakker gehouden.

Bekijk ook: De leukste kinderfilms voor in de herfstvakantie

Tekst gaat verder onder de tweets

En niet alleen kinderen, ook volwassenen zijn verbijsterd over deze aflevering. „Wil een horrorfilm gaan kijken. Denk dat ik de stoombootaflevering van het Sinterklaasjournaal ga kijken”, aldus een Twitteraar. „Dacht dat de Titanic te vroeg werd uitgezonden”, schrijft iemand anders.

Tekst gaat verder onder de tweets

Het is nog maar de vraag of de jonge kijkers van gisteravond de beelden vandaag van hun netvlies krijgen. „Meer mensen met kids die wakker werden met ‘weet je zeker dat het goedkomt?’”, aldus een moeder. De leraren die vandaag voor de klas staan, worden overigens ook alvast succes gewenst.