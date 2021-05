Ondergedoken Belgische viroloog Marc Van Ranst noemt Willem Engel ’mafkees’

„Willem je bent een mafkees. Je kan al je kennis van virologie, immunologie en epidemiologie op de achterkant van een postzegeltje schrijven en zelfs nog plaats over hebben”, twitterde Van Ranst. „Maar op de wappiekermis sta je wel met een heel groot en opzichtig kraam.”

Engel had zelf via Twitter laten weten dat hij geen voorstander is van het bedreigen van wie dan ook, maar dat Van Ranst het zo bont heeft gemaakt dat hij nu extreem gehaat is. „Natuurlijk is hij niet alleen verantwoordelijk, maar hij heeft zeker een aandeel in de angst pandemie”, aldus Engel.

Van Ranst, die de regering adviseert over het coronabeleid en door honderden televisieoptredens afgelopen jaar in België een van de gezichten van de coronacrisis is geworden, wordt al geruime tijd bedreigd en daarom beveiligd.