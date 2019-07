Den Haag weert ’zwembadtuig’

Ooggetuigen beschreven het incident in het Hofbad alsof er ’oorlog was uitgebroken’ . Ⓒ Foto Regio15

DEN HAAG - De gemeente Den Haag gaat ’zwembadhufters’ die zich ernstig misdragen in één van de zes baden in de hofstad toegangsverboden zonder einddatum opleggen. Dat hoeft niet een levenslang zwemverbod te betekenen. Als iemand als tiener in de fout is gegaan, maar jaren later als brave huisvader met zijn kinderen een plons wil maken, dan is er wel een tweede kans te krijgen.