'Misschien wel dom, maar zo ben ik' Tanken met pinpas van de baas na ontslag bezorgt Fries forse boete

Dantumadiel - Hij vond dat zijn baas hem na zijn ontslag nog geld verschuldigd was en dus vulde een inwoner van Broeksterwâld (24) de brandstoftank van zijn eigen auto met de pas van het bedrijf dat hem de laan had uitgestuurd. Maandag legde de politierechter de man een boete op die hoger was dan het bedrag waarvoor hij had getankt.