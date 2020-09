’Martelkamer drie keer geïsoleerd: al sta je ernaast, je hoort niks’

Volg de zaak hieronder live vanaf 09.00 uur via de tweets van Saskia Belleman.

Een van de containers was ingericht als martelkamer, met tal van gereedschappen en een tandartsstoel waarop een slachtoffer kon worden vastgebonden. „Aan alles was gedacht”, zei de officier van justitie donderdag op de eerste inleidende zitting tegen de vermoedelijk bende bij de rechtbank in Amsterdam.

Vier van de zes verdachten zijn in de rechtszaal verschenen. Na hun aanhouding op 22 juni hebben zij geen verklaring willen afleggen. Een van de zes heeft een schriftelijke verklaring afgelegd die wat het OM betreft ongeloofwaardig is.

Politie en justitie hadden de verdachten al geruime tijd in het vizier. De activiteiten in de loods in Wouwse Plantage en een loods in Rotterdam werden nauwlettend in de gaten gehouden. In juni werd er ingegrepen. „Er werd iets voorbereid”, aldus de officier, „alsof alles en iedereen paraat moest staan.”

In het onderzoek naar de verdachte loods volgde de recherche de EncroChat-communicatie eveneens. Personen op wie de veronderstelde bende het had voorzien, werden door de politie gewaarschuwd en doken onder. In de berichten werden foto’s verstuurd van de martelkamer (aangeduid als ’behandelkamer’) en werd openlijk over ontvoeren en martelen gesproken. De politie greep in toen de cellen nagenoeg klaar voor gebruik waren. Ook werd er in de chat besproken dat de martelkamer geluiddicht was. „Hij is drie keer geïsoleerd: al sta je ernaast, je hoort niks.”

IJskoud en schokkend

„Het beeld van de zeecontainers is ijskoud en ronduit schokkend”, schreef het Openbaar Ministerie begin juli, toen het voor het eerst details over het onderzoek bekendmaakte. De cellen waren geluiddicht gemaakt. Aan plafond en vloer waren handboeien bevestigd. De martelkamer was voorzien van onder meer een snoei- en een takkenschaar, scalpels, handboeien en zakken die over het hoofd getrokken konden worden. Aan de armleuningen van de tandartsstoel waren riemen vastgeschroefd en boeien bij het voetengedeelte.

In de loods stonden tevens gestolen auto’s en was een ruimte ingericht waar bewakers konden verblijven. In Rotterdam trof de politie in een loods meerdere vuurwapens.

Robin van O.

Hoofdverdachte in de uitzonderlijke zaak is Robin van O. (40) uit Utrecht. De opdracht voor de bouw en inrichting van de containers zou volgens diverse media afkomstig zijn van Roger P., beter bekend als ’Piet Costa’. P. werd in juni aangehouden op verdenking van grootschalige cocaïne-import. De Rotterdammer zou criminele zaken hebben gedaan met onder anderen Ridouan Taghi, hoofdverdachte in de geruchtmakende liquidatiezaak Marengo.