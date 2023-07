Premium Het beste van De Telegraaf

Drugsuithalers in haven worden steeds jonger: ’Hulp van binnen onmisbaar’

Door Gerda Frankenhuis

Containers in de haven van Rotterdam, de enige Europese haven waar vorig jaar minder drugs werden onderschept. Ⓒ ANP/HH

Zo’n 217 drugsuithalers zijn het afgelopen halfjaar door de zeehavenpolitie en de douane in de Rotterdamse haven gearresteerd. Ter vergelijking: in 2022 werden 250 uithalers aangehouden, tegen 450 in in 2021. De politie ziet dat er meer kleine partijen cocaïne van minder dan honderd kilo worden gesmokkeld. „Hierdoor zijn er ook meer uithalers nodig.”