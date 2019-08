Twee gewonden bij geweldsincident in Amsterdam

Daarbij is de traumahelikopter en ook veel politie ingezet. Drie verdachten zijn door de politie aangehouden. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De politie meldde eerder dat het om een vermoedelijk schietincident ging, maar verbeterde zich door later te melden dat vermoedelijk niet is geschoten. Duidelijk is wel dat het om geweld gaat. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht.

Arrestatieteam

Op het Steigereiland op IJburg was na het incident overal politie. Vier straten rondom Pedro De Medinalaan waren afgezet met linten.

De mobiele eenheid was aanwezig, agenten met kogelvrije vesten, alsmede een arrestatieteam met breekijzers en machinegeweren, zo meldden ooggetuigen. Het arrestatieteam is, een uur na de vermoedelijke schietpartij, de woning binnengegaan. Om de politie te ondersteunen zijn honden meegenomen en cirkelt de traumahelikopter nog steeds rond.