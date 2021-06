Ruzie over mondkapje eindigt in dodelijke schietpartij in supermarkt

De verdachte, Victor Lee Tucker, kreeg volgens het Georgia Bureau of Investigation ruzie met een caissière over een mondkapje toen hij zijn boodschappen wilde afrekenen. Na de ruzie verliet Tucker de winkel zonder iets te kopen. Toen hij even buiten was geweest kwam de 30-jarige man terug de winkel in, pakte zijn pistool en begon te schieten op de vrouw waar hij eerder een aanvaring mee had.

Een beveiliger van de winkel raakte in vuurgevecht met Tucker, waardoor beide mannen gewond raakten. Twee opgeroepen agenten konden Tucker arresteren toen hij via de voordeur naar buiten wilde kruipen.

De caissière is overgeplaatst naar het ziekenhuis, waar ze niet lang na de schietpartij is overleden. Een tweede caissière, is ook geraakt door een kogel. Zij is ter plaatse behandeld aan haar verwondingen.

De 30-jarige schutter ligt in het ziekenhuis, zijn toestand is stabiel.