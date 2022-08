Premium Het beste van De Telegraaf

Trumps ’goede vriend’ die zijn grootste concurrent kan worden

Door onze redactie buitenland

Ron DeSantis (links) bij een bezoek aan de toenmalige president, Donald Trump (april 2020). Ⓒ ANP / AFP

MIAMI - Het verlies van Liz Cheney bij de Republikeinse voorverkiezingen in Wyoming onderstreept weer eens de dominante positie van Donald Trump in de Republikeinse partij. Republikeinse kiezers waren duidelijk: wie, zoals Cheney, kritisch is op Trump, kan hun steun wel vergeten. Toch is het geen zekerheidje dat de oud-president een rentree in het Witte Huis op een presenteerblaadje krijgt aangereikt. Juist in Florida, waar Trump op zijn landgoed Mar-a-Lago geniet van zijn vooralsnog tijdelijke time-out uit de politiek, loopt zijn belangrijkste concurrent zich warm.