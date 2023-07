Premium Het beste van De Telegraaf

Reconstructie Kaag belde Rutte vlak voor debat: D66 kan je het Torentje uitjagen

Door Peter Winterman en Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Mark Rutte en Sigrid Kaag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer. Ⓒ ANP / ANP

Coalitiepartij D66 heeft overwogen om demissionair premier Mark Rutte maandag via een motie van wantrouwen direct uit het Torentje te jagen. In hoogoplopend telefoonverkeer belde D66-leider Sigrid Kaag de VVD-premier vlak voor het debat over de kabinetsval om hem te laten weten dat het onzeker was of haar D66-Kamerleden hem heel zouden laten.