Politici vrezen voor hun coupe-corona: ’Wordt zo’n legtegel’

„Het zit nog fantastisch”, zegt premier Mark Rutte op een vraag van RTL Nieuws over zijn eigen kapsel. „Maar er komt een moment dat het onhoudbaar wordt.” De minister-president overweegt zijn kapper op te bellen om op twee meter afstand te gaan zitten „en mij dan aanwijzingen te geven hoe ik er nog iets van maak.”

„Ik kan altijd nog terugvallen op het Grapperhaus-model”, grapt de premier over de kale justitieminister. „Daar heb ik de kapper niet voor nodig.”

Het haar van vicepremier De Jonge blijft nog enigszins in model door „de plaksel die ik erop smeer.” De christendemocraat geeft toe zich wel zorgen te maken. „Ik ben erg bezorgd over de ’coupe-corona’.” Dit weekeinde moet zijn haar er toch aan geloven. „Ik heb een arrangement ingericht”, zegt de vicepremier. „Als de kapper nou zijn spulletjes bij mij thuis langs brengt, en mijn vrouw knipt mij, geïnstrueerd via facetime door de kapper.”

Erg gerust is hij er niet op: „Ik denk dat dat net kan, maar ik zie er een beetje tegenop, eerlijkheidshalve.”

Premier Rutte haalde de zorgen over kapsels nog maar eens aan om Nederlanders op het hart te drukken zich aan de voorschriften te houden. „Houd vol! Dan hoeft dit niet langer te duren dan nodig is.”