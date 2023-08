Gedeeltelijke gratie voor Aung San Suu Kyi - oppositie blijft vrijlating eisen

Naypyidaw - De junta van Myanmar heeft de gevangenisstraffen van de afgezette burgerleider Aung San Suu Kyi verlaagd in verband met een religieuze feestdag in het land. Dat meldden Myanmarese staatsmedia dinsdag. Volgens legerwoordvoerder Zaw Min Tun is Suu Kyi’s gevangenisstraf van in totaal 33 jaar met zes jaar verkort. Dit betekent dat ze nog 27 jaar van haar straf moet uitzitten.

Een protest in de voormalige hoofdstad Yangon voor de vrijlating van Aung San Suu Kyi (maart 2021). Ⓒ Foto AFP