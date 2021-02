LIVE | De eerste sneeuwvlokken vallen in Enschede

In heel Nederland staan strooiwagens paraat, staan de sneeuwschuivers naast de voordeur en worden inderhaast tuinen vorstbestendig gemaakt. Maar ook halen we enthousiast de schaatsen van zolder, want het kan ook zomaar een mooie week worden.

Volg in dit liveblog de laatste weerberichten en de voorbereiding op de winter van ’21.

17.15 uur - Eerste sneeuw valt in Enschede

Terwijl heel Nederland in afwachting is van de aangekondigde sneeuwval wordt er op Twitter melding gemaakt van de eerste vlokken. „In Enschede valt de eerste sneeuw al”, meldt onder meer PieterPost. „Sneeuw des doods begonnen”, schrijft een andere enthousiasteling. „Enschede lichte sneeuw”, schrijft iemand relativerend. Erg veel is het dan ook nog niet, maar het begin is er.

Ook op de noordelijke Veluwe valt al wat sneeuw, meldt Weerplaza. Het weerbureau verwacht dat de komende uren meer sneeuw zal gaan vallen in Drenthe, Groningen en Friesland. Daarmee kleurt vooral het noordoostelijke deel van het land straks wit.

17.00 - Lege schappen bij supermarkten

Met de verwachte sneeuwbuien dienen zich ook de eerste lege schappen in supermarkten aan. Veel Nederlanders slaan extra veel in, vermoedelijk omdat ze bezorgd zijn dat ze door de winterse omstandigheden de komende dagen niet meer aan hun boodschappen kunnen komen

„Groente wordt veel verkocht en het brood was vanmorgen al op, net zoals gisteren”, bevestigt Hetty Buikema, manager van een Albert Heijn-filiaal in het Groningse Leek, na berichtgeving in Dagblad van het Noorden. „Je merkt echt dat mensen bang zijn omdat er sneeuw komt. We draaien bijna een kerstomzet. Ik vermoed dat het bij alle winkels zo is.”

„Het is inderdaad drukker dan gebruikelijk op zaterdag en klanten doen alvast boodschappen voor meerdere dagen”, laat een woordvoerster van Albert Heijn weten. De supermarktketen meldde net zoals Jumbo filialen extra te bevoorraden wegens het winterse weer.

Overigens betekent de extra drukte lang niet dat producten overal op zijn. Zo meldt een manager van een Coop-filiaal in Borculo dat het weliswaar bovengemiddeld druk is voor een zaterdag, maar er geen lege schappen te zien zijn. „Het is wel wat leger dan normaal, maar echte lege schappen zijn er niet.”

16.38 - Amsterdam sluit sluizen om ijsgroei grachten te bevorderen

De kans dat er komende week geschaatst kan worden op de Amsterdamse grachten is flink vergroot. Nu er voor de komende dagen matige tot strenge vorst is voorspeld, sluit Amsterdam de grachten in de stad om de kans op zo goed mogelijk schaatsijs te vergroten. De eerste fase van de zogeheten ’IJsnota’ is daarmee van kracht geworden.

Bekijk ook: Amsterdam sluit sluizen om ijsgroei op de grachten te bevorderen

16.19 - Schiphol waarschuwt voor vertraagde vluchten wegens sneeuw

Schiphol waarschuwt reizigers voor mogelijke vertragingen van vluchten op zondag. Of er ook vluchten worden geannuleerd, kon een woordvoerster van de luchthaven niet aangeven.

Een ploeg sneeuwruimers van Schiphol staat al klaar. Het gaat om medewerkers van de luchthaven die getraind zijn voor het opruimen van sneeuw. Met trucks met sneeuwschuiven en het sproeien van antivriesvloeistof zullen ze proberen de start- en landingsbanen sneeuwvrij te houden.

16.17 uur - Waterschap Stichtse Rijnlanden stopt met malen voor ijsgroei

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden neemt maatregelen om de ijsgroei op sloten en kanalen in de komende vorstperiode te bevorderen. Gemalen worden waar het kan uitgezet en stuwen worden zodanig ingesteld, dat de stroming van het water minimaal is.

Maandag wordt om dezelfde reden een vaarverbod van kracht voor alle vaarwegen in het zuidelijk deel van Utrecht en een deel van Zuid-Holland. Het verbod geldt onder meer voor de Grecht, de Wierickes, de Lange Linschoten, de Montfoortse Vaart, de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Leidsche en (deels) Oude Rijn.

Het waterschap wil daarmee „de natuur een handje helpen.” Maar: „We kunnen geen garantie geven dat het ijs overal dik genoeg is om op te schaatsen.” Wel wordt op voorzichtigheid aangedrongen en niet te gaan schaatsen in de omgeving van gemalen en stuwen.

15.51 uur - Geen pakketjes op zondag

De voorspelde hevige sneeuwval weerhoudt PostNL ervan op zondag pakketjes te bezorgen. Supermarkten lieten ook al weten de leveringen te schrappen. Alleen de maaltijdbezorgers hebben nog geen definitief besluit genomen, maar benadrukken dat de veiligheid voorop staat.

Bekijk ook: Maaltijdbezorging op zondag onzeker

14.46 uur Eredivisieduels zondag afgelast

Het verwachte winterse weer heeft de KNVB doen besluiten om alle wedstrijden in het betaalde voetbal zondag te schrappen. Wanneer de wedstrijden worden ingehaald, is nog onbekend.

14.21 uur - Alle teststraten en vaccinatielocaties dicht

Vanwege het barre winterweer wordt zondag niemand in Nederland gevaccineerd tegen het coronavirus. Ook alle teststraten van de GGD’en in het land zijn zondag dicht, meldt GGD-GHOR Nederland, de landelijke organisatie van de GGD’en.

Bekijk ook: Alle teststraten en vaccinatielocaties dicht vanwege code rood

13.56 uur - ’Ga vanaf zaterdagavond niet de weg op’

Rijkswaterstaat roept weggebruikers op vanaf zaterdagavond niet de weg op te gaan. Vanaf middernacht geldt code rood voor het hele land, vanwege sneeuw in combinatie met harde wind. Dat kan leiden tot zeer gevaarlijke rijomstandigheden, in de vorm van sneeuwduinen, slecht zicht en gladheid.

Vanwege de extreme weersomstandigheden is vanaf het moment dat code rood ingaat ook het extreem weer-protocol van Rijkswaterstaat van kracht. „Dit houdt in dat we automobilisten met pech zo snel mogelijk van de weg halen en naar een verzorgingsplaats met faciliteiten brengen. Dit doen we uit veiligheidsoverwegingen voor gestrande weggebruikers, zodat zij in de kou niet langer dan noodzakelijk achter de vangrail hoeven te staan. Daarnaast moet de weg vrij zijn om sneeuwschuivers de ruimte te geven de sneeuw via de vluchtstrook aan de kant te schuiven.”

Ook neemt Rijkswaterstaat extra maatregelen door inzet van extra weginspecteurs en extra mankracht in de verkeerscentrales.

13.38 uur - Duitse spoorwegen schrappen sneltreinen

Deutsche Bahn heeft aangekondigd dat er dit weekend geen sneltreinen tussen Hamburg en Kiel, tussen Hamburg en Lübeck, en tussen Hamburg en Westerland op het Waddeneiland Sylt rijden.

Ook op andere routes in het noorden rijden nauwelijks sneltreinen, waarschuwde de spoorwegmaatschappij. Ook rijden er geen intercity’s tussen Bremen of Munster van of naar het Oost-Friese Norden, ten noordoosten van Groningen.

12.50 uur - KNMI naar code rood

Het wordt nog heviger dan het KNMI vrijdag voorspelde. Er is voor zondag code rood uitgeroepen.

Bekijk ook: KNMI kondigt voor zondag code rood aan voor het hele land

12.45 uur - Winterpretregels: schaatsen en sneeuwballen gooien in groepjes van twee

Geniet van de sneeuw, maar wel met mate. Of met één maat. De coronaregels blijven van kracht, ook in de sneeuw.

8.56 uur - De vorige sneeuwjacht was alweer drie jaar geleden

In 2017 viel voor het laatst zoveel sneeuw. In Hoog-Soeren op de Veluwe lag op 11 december een laag van 44 centimeter. Ook in 2010 en 2005 vielen er tientallen centimeters. Het record stamt nog steeds uit 1987. In januari van dat jaar viel er op Terschelling maar liefst 80 centimeter.

7:30 uur - Weerbericht: Zaterdagavond eerste sneeuw

Zaterdagavond gaat het vanuit het zuiden sneeuwen. In de nacht naar zondag breidt het sneeuwgebied zich uit naar het noorden en gaat het in het hele land, met uitzondering van het uiterste noorden en zuiden, sneeuwen. Op grote schaal valt tussen 10 en 20 centimeter sneeuw, lokaal zelfs 30. Het is daarbij behoorlijk koud, rond de -5 graden. Door de harde wind voelt het veel kouder: de gevoelstemperatuur daalt op veel plaatsen naar -10 tot -15 graden. Ook zijn er sneeuwstormen mogelijk. Het KNMI heeft voor zaterdagavond code geel afgegeven vanwege gladheid.

Op de weg en het spoor zijn de nodige voorbereidingen getroffen. Rijkswaterstaat heeft voor de komende dagen 350 sneeuwploegen en 546 strooiwagens klaarstaan. Die kunnen in twee uur tijd 10.000 kilometer snelweg strooien. Weggebruikers moeten alert zijn en goed alle weer- en verkeersinformatie in de gaten houden, adviseert Rijkswaterstaat.

5-2 21.30 uur - Code oranje: ’Ga zondag liever niet de weg op’

Het KNMI geeft de zogeheten code oranje af voor zondag in bijna het hele land met uitzondering van het noorden vanwege hevige sneeuwval. De waarschuwing voor extreem weer geldt vanaf 00.00 uur zondag.

Bekijk ook: Minder treinen in weekend door verwacht winterweer

5-2, 18.36 uur - Niet zomaar gaan sleeën: beveiligers en zelfs een sleeverbod

In Bloemendaal heeft de burgemeester besloten dat sleeën vanaf ’het Kopje’, een populaire winterglijbaan, verboden is. Daar is in de gemeente Bergen geen sprake van, maar daar lopen beveiligers rond.