LIVE | Winterpretregels: schaatsen in groepjes van twee

In heel Nederland staan strooiwagens paraat, staan de sneeuwschuivers naast de voordeur en worden inderhaast tuinen vorstbestendig gemaakt. Maar ook halen we enthousiast de schaatsen van zolder, want het kan ook zomaar een mooie week worden.

Volg in dit liveblog de laatste weerberichten en de voorbereiding op de winter van ’21.

12.50 uur KNMI naar code rood

Het wordt nog heviger dan het KNMI vrijdag voorspelde. Er is voor zondag code rood uitgeroepen.

12.45 uur Winterpretregels: schaatsen en sneeuwballen gooien in groepjes van twee

Geniet van de sneeuw, maar wel met mate. Of met één maat. De coronaregels blijven van kracht, ook in de sneeuw.

8.56 uur - De vorige sneeuwjacht was alweer drie jaar geleden

In 2017 viel voor het laatst zoveel sneeuw. In Hoog-Soeren op de Veluwe lag op 11 december een laag van 44 centimeter. Ook in 2010 en 2005 vielen er tientallen centimeters. Het record stamt nog steeds uit 1987. In januari van dat jaar viel er op Terschelling maar liefst 80 centimeter.

7:30 uur - Weerbericht: Zaterdagavond eerste sneeuw

Zaterdagavond gaat het vanuit het zuiden sneeuwen. In de nacht naar zondag breidt het sneeuwgebied zich uit naar het noorden en gaat het in het hele land, met uitzondering van het uiterste noorden en zuiden, sneeuwen. Op grote schaal valt tussen 10 en 20 centimeter sneeuw, lokaal zelfs 30. Het is daarbij behoorlijk koud, rond de -5 graden. Door de harde wind voelt het veel kouder: de gevoelstemperatuur daalt op veel plaatsen naar -10 tot -15 graden. Ook zijn er sneeuwstormen mogelijk. Het KNMI heeft voor zaterdagavond code geel afgegeven vanwege gladheid.

Op de weg en het spoor zijn de nodige voorbereidingen getroffen. Rijkswaterstaat heeft voor de komende dagen 350 sneeuwploegen en 546 strooiwagens klaarstaan. Die kunnen in twee uur tijd 10.000 kilometer snelweg strooien. Weggebruikers moeten alert zijn en goed alle weer- en verkeersinformatie in de gaten houden, adviseert Rijkswaterstaat.

5-2 21.30 uur - Code oranje: ’Ga zondag liever niet de weg op’

Het KNMI geeft de zogeheten code oranje af voor zondag in bijna het hele land met uitzondering van het noorden vanwege hevige sneeuwval. De waarschuwing voor extreem weer geldt vanaf 00.00 uur zondag.

5-2, 18.36 uur - Niet zomaar gaan sleeën: beveiligers en zelfs een sleeverbod

In Bloemendaal heeft de burgemeester besloten dat sleeën vanaf ’het Kopje’, een populaire winterglijbaan, verboden is. Daar is in de gemeente Bergen geen sprake van, maar daar lopen beveiligers rond.