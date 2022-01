Dit zijn alle maatregelen en versoepelingen op een rij

Premium Stan Huygens Journaal

Ambtenaren moeten volgens advies meer contact maken met samenleving

„De vraag is of de overheid nog in verbinding staat met wat er in de samenleving leeft.” Het is een van de vele hartenkreten uit een nieuw advies aan de ambtelijke top. Het stuk is een feest om te lezen voor degenen die hopen dat iets wordt gedaan met hun frustraties over ambtelijk Nederland.