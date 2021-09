Afghaanse studentes worden met gordijn van mannen gescheiden op universiteit Kabul

Ⓒ ANP/HH

Kabul - Mannelijke en vrouwelijke universiteitsstudenten worden, nu de Taliban de macht hebben overgenomen in Afghanistan, van elkaar gescheiden met een gordijn tijdens college. Op de foto’s is te zien hoe de vrouwen in bedekkende kleding buiten het zicht van mannen zittten.