Tussen hamer en aambeeld

Van het dorpje Afis in Idlib is na zware bombardementen door de Syrische en Russische luchtmacht weinig meer over. Ⓒ Foto AFP

DAMASCUS - De Syrische burgeroorlog gaat zondag het tiende jaar in, maar het eind is nog altijd niet in zicht. De miljoenen vluchtelingen, in de regio en daarbuiten, peinzen er dan ook niet over om op korte termijn terug te keren naar hun thuisland, waar het geweld aanhoudt, de economie er slechter voorstaat dan ooit en waar met de wederopbouw nog nauwelijks is begonnen.