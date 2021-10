Voetbal over Zaanse gevangenismuur getrapt: drugs, telefoon en oplader gevonden

Bewakers van het complex vingen in aanloop naar een sportactiviteit signalen op dat er een zogeheten dropping plaats zou gaan vinden. Het sporten buiten ging daarom niet door. Cipiers zagen na verloop van tijd alsnog een bal over de muren heen vliegen, zegt de directeur van de gevangenis tegen de regionale omroep.

„Mijn personeel kreeg via via te horen dat er maandag een voetbal over de muur zou worden geschopt met daarin spullen, bestemd voor een gevangene”, aldus directeur Obe Veldman. „Het was een voetbal en toen we hem opensneden bleken er grote brokken hasj, simkaarten, een telefoon, vermoedelijk xtc-pillen en een oplader in te zitten”, vertelt Veldman.

Voor wie de voetbal bestemd was, is niet duidelijk.