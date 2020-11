Opnieuw zware explosie bij Delftse sportschool

Ⓒ District8

DELFT - Bij een pand in Delft is in de nacht van donderdag op vrijdag voor de tweede keer deze week een zware explosie geweest, vermoedelijk veroorzaakt door een vuurwerkbom. In het pand zit onder meer een sportschool van Basic-Fit. Op het moment van de meest recente explosie waren er ongeveer vijftien sporters actief in de sportschool. Niemand is gewond geraakt, aldus een politiewoordvoerder.