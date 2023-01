Even paniek om mesaanval in metro in hart Europese wijk Brussel

Er is zeker een persoon gewond geraakt. De politie kan nog niet zeggen hoe het slachtoffer eraan toe is. Ook over de dader en zijn mogelijke motieven zwijgt de politie nog. De aanvaller is gepakt dankzij de goede samenwerking tussen de politiediensten, twittert burgemeester Philippe Close. Volgens een getuige kwam de dader verward over.

Onder reizigers brak paniek uit. Het gebied rond Schuman is een van de best beveiligde delen van Brussel. Aan weerszijde van de weg staan de hoofdkwartieren van de Europese Commissie en de Europese Raad.

Om veiligheidsredenen werden de hoofdingangen van de Raad, waar op dat moment minister Piet Adema (Landbouw) met zijn Europese collega’s vergaderde, tijdelijk afgesloten.

Op videobeelden van omstanders is te zien hoe de politie de vermoedelijke dader onder schot hield.