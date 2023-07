Narcoterreur aan Spaanse kust? ’Schietpartij Marbella tussen rivaliserende drugsbendes’

Maandag ontstond grote paniek in winkelcentrum Cristamar, vlak naast jachthaven Puerto Banús, zo meldt de Spaanse krant El Mundo. Op sociale media circuleerden beelden waarop geschreeuw en schoten te horen zijn. Er vielen geen gewonden.

Nadat de schoten waren afgevuurd, vluchtte de schutter in een auto. Het voertuig werd kilometers verderop aangetroffen en stond in brand. De schutter was nergens te bekennen.

De brandweer was nog uren bezig om de brand te blussen. Er zijn nog geen arrestaties verricht. De autoriteiten onderzoeken de vermeende narcoterreur.

