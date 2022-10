Utrecht: werk statushouders loont onvoldoende

In antwoorden op vragen van de gemeenteraad erkent burgemeester Sharon Dijksma dat zeker 6 van de 650 te huisvesten statushouders hun werk bij een ’internationale fastfoodketen’ hebben opgezegd. „Daarnaast hebben ons signalen bereikt dat dit mogelijk nog een paar andere statushouders betreft bij een andere horecaonderneming. Het is spijtig dat deze werknemers deze keuze hebben gemaakt, want onze inzet is erop gericht om inwoners tijdens de overgang van AZC naar een eigen woning én daarna duurzaam aan het werk te houden of te krijgen.”

Waarom de betreffende statushouders hun baan precies hebben opgezegd, doet Dijksma niet precies uit de doeken. Wel wijst zij erop dat ’het vinden en behouden van werk’ voor sommige statushouders complex is ’vanwege de huidige regelgeving’. „We zijn al langer met het Rijk in gesprek dat we weeffouten zien en tegenkomen in de Participatiewet. Daarnaast zien we dat werken moet lonen om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.”

Betaald werk

Statushouders werken over het algemeen weinig, zeker in het begin. „De meeste statushouders hebben geen betaald werk vanwege de vele voorwaarden die daaraan verbonden zijn.” Wie wel een baan heeft en nog in een azc zit, moet driekwart van z’n inkomsten afdragen aan het COA als bijdrage in de kosten van de opvang.” Stromen ze eenmaal door naar een woning, dan moeten ze huur betalen en in hun levensonderhoud voorzien. Wie dan een nulurencontract heeft of werkt voor een minimumloon, is vaak ’aangewezen op aanvullende regelingen’. Bovendien begint dan een ’intensief inburgeringstraject van drie jaar’.

„We zien dat de overgang van het wonen in het AZC naar een eigen woning, en starten met het inburgeren en werk, als intensief en complex wordt ervaren. Helaas lukt dit niet altijd en bij iedereen.” Vaak zijn er verschillende oorzaken, zoals ziekte, gebrek aan kinderopvang en slechte arbeidsomstandigheden. „Er kan daardoor niet gesteld worden dat het toegewezen krijgen van een woning waar huur over voldaan moet worden, de oorzaak is van het beëindigen van een dienstverband.” Wel ziet het stadsbestuur ’voldoende aanleiding’ om de drempels bij de overgang van een azc naar een woning nader te onderzoeken. Immers: „Voor ons is het hebben en houden van werk een belangrijke succesbepalende factor bij de inburgering van statushouders.”

De gemeente wil daarom met andere gemeenten en het Rijk kijken hoe werken in deeltijd naast een bijstandsuitkering aantrekkelijker kan worden gemaakt. „Zodat werken ook loont.”

Statushouders blijven vaak afhankelijk van een uitkering. Meer dan de helft van de volwassen voormalige asielzoekers heeft 6,5 jaar na erkenning als vluchteling nog geen werk.