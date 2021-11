Premium Het beste van De Telegraaf

Henk Kamp roept formerende partijen op: ’Defensie heeft minstens 4 miljard nodig’

Door Elif Isitman

„Nederland geeft structureel relatief te weinig uit aan Defensie”, aldus demissionair minister Henk Kamp. Ⓒ ANP/HH

Een schrijnend personeelstekort, een achterhaald ict-systeem, gebouwen die zuchten onder achterstallig onderhoud, militairen die klagen over lage lonen: het is een greep uit de problemen waarmee Defensie kampt. Demissionair VVD-minister Henk Kamp (69) van Defensie doet een dringende oproep aan de formerende partijen: er moet minstens vier miljard euro bij. „Als er vanaf nu niet minder van ons gevraagd wordt, hebben we dat geld nodig om aan de verwachtingen te voldoen.”