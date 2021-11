Premium Het beste van De Telegraaf

Experts maken zich zorgen om ’extreem gemuteerde’ nieuwe coronavariant

Door onze redactie buitenland

Een Zuid-Afrikaan krijgt een prik in een ’vaccinatietrein’. Ⓒ Foto REUTERS

GABORONE - Een nieuwe variant van het coronavirus is ontdekt in Botswana. Variant B.1.1.529 is inmiddels de grens overgestoken en ook gesignaleerd in buurland Zuid-Afrika. De variant valt op door een groot aantal mutaties: maar liefst 32. Experts maken zich zorgen. „We hadden hoop op een langere pauze tussen de coronagolven, dat een nieuwe mogelijk zou uitblijven tot eind december of misschien wel januari.”