LIVE | Argentinië telt dagrecord aantal coronadoden

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

Argentinië meldt woensdag een dagrecord in het aantal coronadoden, namelijk 745 sterfgevallen door Covid-19. Het land zit in een tweede coronagolf en meldt ook 35.543 bevestigde besmettingen.

In totaal telt Argentinië momenteel 71.771 coronadoden en ruim 3,3 miljoen besmettingen.

President Alberto Fernandez zegt tegen Argentijnse media dat de stijging in besmettingen komt doordat „mensen zich gedragen alsof er niets aan de hand is.” Hij riep de bevolking op om zich beter aan de maatregelen te houden en dus vaker mondkapjes te dragen of afstand te houden.

Enkele weken geleden ondertekende Fernandez nog een pakket maatregelen voor meer beperkingen bij het verlaten van het huis en schafte hij fysieke schoollessen af in gebieden met veel besmettingen. Dit pakket loopt vrijdag af, maar wordt mogelijk verlengd.

18.00 - ’PCR-tests voor vakantiegangers gaan in prijs dalen’

De PCR-coronatest die ongevaccineerde vakantiegangers moeten afnemen bij een commerciële testaanbieder worden goedkoper. Dat zeggen drie testbedrijven tegen het ANP. Doordat steeds meer vakantiegangers een testafspraak inplannen, gaan de kosten per test omlaag.

Vanuit het Europees Parlement kwam de oproep om de PCR-tests voor een Europees reiscertificaat gratis te maken. Ook de reisbranche wil dat, maar coronaminister De Jonge wil niet aan de oproep toegeven. Hij vindt het onwenselijk dat de belastingbetaler aan iemands vakantie meebetaalt en wil het verdienmodel van commerciële testbedrijven beschermen. Bovendien, zei hij maandag, gaan PCR-tests in prijs dalen.

Nu variëren de kosten van een coronatest bij een commercieel bedrijf tussen de 89 en 140 euro.

15.01 - RIVM meldt kwart minder coronagevallen in afgelopen week

Het aantal nieuwe coronagevallen is de afgelopen zeven dagen met ongeveer een kwart afgenomen in vergelijking met een week eerder. Het RIVM meldt 35.142 nieuwe besmettingen tussen vorige week dinsdagochtend en deze dinsdagochtend. Ook het reproductiegetal is flink gedaald, naar 0,89. Het zogenoemde r-getal stond op 21 januari voor het laatst zo laag.

14.50 - Voordringen bij coronaprik was makkelijk, uitnodiging stond online

De brief waarmee zorgmedewerkers worden uitgenodigd voor vaccinatie tegen het coronavirus, was lange tijd eenvoudig online te vinden. Daarmee konden anderen zich voordoen als zorgmedewerker en een afspraak maken voor een prik, zonder dat ze daar recht op hadden, ontdekte RTL Nieuws.

Zorgmedewerkers waren begin januari als eersten in Nederland aan de beurt om gevaccineerd te worden. Sommige zorginstellingen hadden de uitnodigingsbrief online gezet voor hun medewerkers. RTL-verslaggever Daniël Verlaan werd daarop gewezen en zette zo’n brief op zijn eigen naam. De GGD controleerde wel of zijn naam op de brief overeenkwam met de naam op zijn identiteitsbewijs, maar niemand controleerde of hij in de zorg werkte. Ook op de vaccinatielocatie zelf werd hij doorgelaten. Toen hij op het punt stond de prik te krijgen, zei hij dat hij journalist was en dat een ander het vaccin kon krijgen.

14.35 - Jongeren uit medische risicogroepen aan de beurt voor coronaprik

Jongeren met hoge medische risico’s die thuis wonen krijgen vanaf dinsdag een uitnodiging voor coronavaccinatie, maakte het RIVM bekend. Het gaat om jongeren geboren in 2003, 2004 en 2005.

Met de uitnodiging kunnen zij een afspraak maken bij de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Jongeren met een neurologische aandoening die niet naar de GGD kunnen komen, krijgen thuis een vaccinatie via een mobiel vaccinatieteam.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat het in totaal om ongeveer 2500 jongeren. Zij krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer. Jongeren uit deze groep die in een instelling wonen hebben afgelopen weken al een eerste vaccinatie gehad.

De jongeren die het betreft hebben een extra hoog risico om ernstig ziek te worden door het coronavirus. Het gaat om thuiswonende jongeren met een ernstig aangetast immuunsysteem en jongeren met een neurologische aandoening waardoor de ademhaling is aangetast.

Jongeren met het syndroom van Down of morbide obesitas, die ook behoren tot de medische hoog-risicogroep, zijn eerder al via de huisarts uitgenodigd.

13.56 - Tijdelijke testlocatie bij stadion FC Utrecht voor play-offduel

Bij FC Utrecht-stadion De Galgenwaard staat dinsdag en woensdag een sneltestlocatie. Daar kunnen de maximaal 3000 Utrecht-fans die het play-offduel om Europees voetbal tegen FC Groningen mogen bijwonen zich gratis laten testen. Stichting Open Nederland (SON) heeft momenteel geen testlocaties in Utrecht en wil de reistijd van postcodegebied naar testlocatie onder de twintig minuten houden.

Zonder de tijdelijke testlocatie moesten voetbalfans zich laten testen in Breukelen of Amersfoort. De testlocatie wordt verzorgd door Spoedtestcorona, dat eigenlijk niet verantwoordelijk is voor gratis sneltests in Utrecht. Daarvoor heeft SON het Duitse Ecolog aangewezen. Als tijdelijke oplossing viel de keuze op Spoedtestcorona, dat mobiele testlocaties heeft met ruimte voor gemiddeld 1600 sneltests per dag.

Voor het play-offduel tussen Feyenoord en Sparta woensdag, waar 6000 supporters welkom zijn, is ook tijdelijk extra plaatselijke testcapaciteit gecreëerd. De testcapaciteit in het nabijgelegen Ridderkerk wordt daar tijdelijk verdubbeld naar 4000 sneltests per dag.

13.33 - Ingewijden: één prik straks genoeg voor corona-reiscertificaat

Eén prik met een coronavaccin is straks genoeg om de coronapas te krijgen die het reizen in de Europese Unie gemakkelijker moet maken. Daarover zijn de EU-landen en het Europees Parlement het eens, zeggen EU-bronnen.

12.29 - Oostenrijk stopt met AstraZeneca-vaccin zodra voorraad op is

Oostenrijk stopt met het toedienen van het coronavaccin van AstraZeneca zodra de huidige voorraad gebruikt is. De belangrijkste reden is dat de leveringen niet goed verlopen en er veel minder doses van het middel zijn dan afgesproken.

Gezondheidsminister Wolfgang Mückstein zei dat de reputatie van het middel ook meespeelt in de beslissing om ermee te stoppen maar dat dit geen zwaarwegende reden was. In een aantal EU-landen wordt AstraZeneca niet meer gebruikt vanwege zeldzame bijwerkingen.

Mückstein wil in het vervolg meer inzetten op mRNA-vaccins zoals die van Pfizer/BioNTech en Moderna.

De Europese Unie maakte eerder ook al bekend vanwege de leveringsproblemen geen coronavaccins van AstraZeneca meer te bestellen. De Brits-Zweedse farmaceut levert veel minder doses dan afgesproken.

11.31 - Verplichte coronatest voor reizigers blijft gelden

Iedereen die vanuit een risicogebied naar Nederland wil reizen, moet voor vertrek een negatieve uitslag van een coronatest en een sneltest laten zien. Die verplichting blijft gelden, heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag bepaald.

Actiegroep Viruswaarheid eiste in een kort geding dat de verplichting zou worden verboden, maar het gerechtshof wees dat af, net als de rechtbank eerder.

Viruswaarheid wilde ook dat het gerechtshof de Staat zou verbieden om het coronabeleid te baseren op de uitkomsten van zogeheten PCR-testen, maar ook die eis werd afgewezen. De dagelijkse cijfers met het aantal nieuwe coronagevallen komen vooral van die veelgebruikte manier van testen. Bij een PCR-test krijgen mensen een teststaafje in neus en keel om een monster af te nemen en vast te stellen of ze het coronavirus onder de leden hebben.

Het gerechtshof ging ook niet in op de eis van Viruswaarheid dat de overheid verplicht zou worden om de communicatie over het coronavirus aan te passen.

09.54 - ’Vijftigers al geprikt voordat nieuw advies over AstraZeneca komt’

Mocht de Gezondheidsraad adviseren het coronavaccin van AstraZeneca ook weer aan vijftigers toe te dienen, dan zou dat advies weleens te laat kunnen komen om er gebruik van te maken. Zowat alle vijftigers zijn namelijk al gevaccineerd tegen de tijd dat het advies verschijnt, schrijft de Volkskrant.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vroeg op 26 april om een nieuw leeftijdsadvies voor het vaccin. De raad verwacht dat eind mei te presenteren.

Vanwege zeer zeldzame, maar ernstige bijwerkingen had de Gezondheidsraad eerder geadviseerd het vaccin van AstraZeneca alleen nog toe te dienen aan personen boven de 60 jaar. Mensen onder de 60 jaar krijgen nu in de GGD-vaccinatiestraten het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna toegediend.

Voor het gevraagde nieuwe advies wil de Gezondheidsraad de uitkomst van enkele onderzoeken afwachten. „De commissie is aan de slag, maar is gewoon nog niet klaar” zegt een woordvoerder van de raad tegen de krant. „We zijn een wetenschappelijk instituut. Als we klaar zijn, zijn we klaar.”

Sinds maandagavond kunnen inwoners die zijn geboren in 1965 (55 of 56 jaar oud) een afspraak maken voor hun eerste prik. Bijna elke twee dagen komen nu mensen uit een volgend geboortejaar aan de beurt om een afspraak te maken.

6.45 - Geen coronatesten voor Palestijnen in Gaza

De enige Palestijnse locatie die coronatesten uitvoert in Gaza ligt stil na een Israëlische luchtaanval op maandag, dat melden lokale autoriteiten. De kliniek met een coronalab in de stad Al-Rimal is verwoest bij een luchtaanval, het ministerie van Volksgezondheid is daarbij ook geraakt. Onder meer medisch personeel van het ministerie is gewond geraakt, de toestand van sommigen van hen is kritiek, aldus plaatsvervangend minister van Volksgezondheid Yousef Abu al-Rish.

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/ZUMAPRESS

Volgens een woordvoerder van het ministerie in de door Hamas geleide enclave dreigen de Israëlische aanvallen „de inspanningen van het ministerie van Volksgezondheid te ondermijnen ten tijde van de Covid-pandemie.” Door de aanvallen kunnen de tests in het laboratorium niet doorgaan. Voordat het geweld vorige week in Gaza oplaaide werden er dagelijks zo’n 1600 mensen getest op corona.

Gaza heeft tot nu toe 122.000 doses coronavaccins ontvangen op 2 miljoen inwoners. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO is de helft van de vaccins nog niet toegediend. De WHO zegt dat 103.000 mensen positief zijn getest op coronavirus in Gaza, van wie er meer dan 930 zijn overleden.

De spanningen in Gaza liepen vorige week op toen Palestijnen uitgezet dreigden te worden om plaats te maken voor Joodse kolonisten. Sindsdien vuurt Hamas raketten af op Israël en heeft Israël al 1500 doelwitten in de Gazastrook gebombardeerd, daarbij werden zeker 212 mensen gedood.

6.30 - Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen daalt tot onder de 40.000

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland daalt snel. In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk minder dan 40.000 positieve tests geregistreerd. Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM meldde vorige week 47.108 positieve coronatests. Het was voor het eerst in meer dan een maand dat het weekcijfer onder de 50.000 uitkwam. In de zes dagen erna zijn 29.796 nieuwe gevallen gemeld bij het instituut. Dat komt neer op gemiddeld 4966 gevallen per dag. Dat beeld is wel vertekend door een storing, waardoor het dagcijfer van maandag lager uitviel dan gebruikelijk. Die meldingen worden in de komende dagen alsnog doorgevoerd, maar ook voor die storing ging de lijn van het aantal nieuwe gevallen naar beneden.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM ook hoeveel mensen in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Vorige week ging het om 1379 nieuwe ziekenhuisopnames, van wie 304 op een intensive care kwamen te liggen. Dat was fors minder dan in de week ervoor, en die daling lijkt zich door te zetten.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen zijn overleden aan de gevolgen van hun coronabesmetting. Vorige week meldde het instituut 164 sterfgevallen, de week ervoor 128. Dat aantal is deze week mogelijk gedaald richting de 120.

Verder berekent het RIVM dinsdag het nieuwe reproductiegetal. Dat gebeurt twee keer per week. Afgelopen vrijdag stond het op 0,95. Dat betekent dat de uitbraak langzaam kan doven. Het RIVM kijkt standaard ongeveer twee weken terug in de tijd, omdat het anders geen betrouwbaar cijfer kan geven. Het reproductiecijfer van 0,95 slaat dus op de situatie zoals die op 29 april was.