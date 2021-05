LIVE | Geen coronatesten voor Palestijnen in Gaza na aanval van Israël

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien. Bekijk hier het coronanieuws van maandag 17 mei.

6.45 - Geen coronatesten voor Palestijnen in Gaza

De enige Palestijnse locatie die coronatesten uitvoert in Gaza ligt stil na een Israëlische luchtaanval op maandag, dat melden lokale autoriteiten. De kliniek met een coronalab in de stad Al-Rimal is verwoest bij een luchtaanval, het ministerie van Volksgezondheid is daarbij ook geraakt. Onder meer medisch personeel van het ministerie is gewond geraakt, de toestand van sommigen van hen is kritiek, aldus plaatsvervangend minister van Volksgezondheid Yousef Abu al-Rish.

Volgens een woordvoerder van het ministerie in de door Hamas geleide enclave dreigen de Israëlische aanvallen "de inspanningen van het ministerie van Volksgezondheid te ondermijnen ten tijde van de Covid-pandemie". Door de aanvallen kunnen de tests in het laboratorium niet doorgaan. Voordat het geweld vorige week in Gaza oplaaide werden er dagelijks zo'n 1600 mensen getest op corona.

Gaza heeft tot nu toe 122.000 doses coronavaccins ontvangen op 2 miljoen inwoners. Volgens de wereldgezondheidsorganisatie WHO is de helft van de vaccins nog niet toegediend. De WHO zegt dat 103.000 mensen positief zijn getest op coronavirus in Gaza, van wie er meer dan 930 zijn overleden.

De spanningen in Gaza liepen vorige week op toen Palestijnen uitgezet dreigden te worden om plaats te maken voor Joodse kolonisten. Sindsdien vuurt Hamas raketten af op Israël en heeft Israël al 1500 doelwitten in de Gazastrook gebombardeerd, daarbij werden zeker 212 mensen gedood.

6.30 - Weekcijfers RIVM: aantal coronagevallen daalt tot onder de 40.000

Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland daalt snel. In de afgelopen zeven dagen zijn waarschijnlijk minder dan 40.000 positieve tests geregistreerd. Het exacte cijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM meldde vorige week 47.108 positieve coronatests. Het was voor het eerst in meer dan een maand dat het weekcijfer onder de 50.000 uitkwam. In de zes dagen erna zijn 29.796 nieuwe gevallen gemeld bij het instituut. Dat komt neer op gemiddeld 4966 gevallen per dag. Dat beeld is wel vertekend door een storing, waardoor het dagcijfer van maandag lager uitviel dan gebruikelijk. Die meldingen worden in de komende dagen alsnog doorgevoerd, maar ook voor die storing ging de lijn van het aantal nieuwe gevallen naar beneden.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM ook hoeveel mensen in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Vorige week ging het om 1379 nieuwe ziekenhuisopnames, van wie 304 op een intensive care kwamen te liggen. Dat was fors minder dan in de week ervoor, en die daling lijkt zich door te zetten.

Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen zijn overleden aan de gevolgen van hun coronabesmetting. Vorige week meldde het instituut 164 sterfgevallen, de week ervoor 128. Dat aantal is deze week mogelijk gedaald richting de 120.

Verder berekent het RIVM dinsdag het nieuwe reproductiegetal. Dat gebeurt twee keer per week. Afgelopen vrijdag stond het op 0,95. Dat betekent dat de uitbraak langzaam kan doven. Het RIVM kijkt standaard ongeveer twee weken terug in de tijd, omdat het anders geen betrouwbaar cijfer kan geven. Het reproductiecijfer van 0,95 slaat dus op de situatie zoals die op 29 april was.