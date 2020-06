Kind (12) valt van klif op Frans eiland

Belle-Île-en-Mer Ⓒ Hollandse Hoogte / Hemis Creative and Travel Imagery

BELLE-ÎLE-EN-MER - Een twaalfjarige jongen is overleden na een val van een klif op het Franse eiland Belle-Île-en-Mer. De jongen was zondagavond rond 18.30 uur gaan wandelen. Toen hij zo’n twee uur later nog niet terug was, belden zijn ouders de politie.