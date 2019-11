Petroleum uit armen bodybuilder Popeye verwijderd

’Popeye’ of ’Bazooka’ zoals ex soldaat Kirill Tereshin zichzelf noemde, had met een infuus per arm drie liter gel ingebracht om gespierder te lijken.

Doktoren hebben hem meerdere malen gewaarschuwd dat zijn armen zouden afsterven of dat hij zelfs aan de ontstekingen zou kunnen overlijden. De man, die 440.000 Insta-volgers heeft, sloeg lange tijd alle adviezen in de wind, maar nu is het toch van een operatie gekomen.

Kirill werd overgehaald door de Russische voetbalvrouw Alana Mamaeva die campagne voert voor slachtoffers van plastisch chirurgie in Rusland. Een video die ze met hem maakte, ging de hele wereld over. Zo werd er genoeg geld ingezameld voor de operatie.

Hoge koorts

De laatste maanden verging de Rus van de pijn in zijn armen. Ook had hij een niet te onderdrukken hoge koorts en was Kirill ondanks zijn imposante uiterlijk zo slap als een vaatdoek. ’Popeye’ was meerdere malen in en om de vechtring te bewonderen. De laatste tijd verloor hij al zijn gevechten kansloos.

Chirurg Dmitry Melnikov van een Moskous ziekenhuis haalde er in twee uur kilo’s dood vlees en spierweefsel uit. Volgens hem is nog maar een kwart verwijderd en staan er nog drie operaties gepland. De Rus mag van geluk spreken dat de petroleum niet in de rest van zijn lijf is verspreid en zijn nieren bereikte. Dat zou dodelijk zijn geweest.

Melnikov verwacht dat ’Popeye’ straks nog wel weer zijn arm zal kunnen bewegen. De ex-militair zal alleen wel enorm veel littekenweefsel overhouden.

Waarschuwing

De dokter waarschuwt in Russische media dat petroleum ongeschikt is om te injecteren. De methode om de gel in te brengen zou steeds populairder worden en voor veel misvorming zorgen, aldus de dokter. „Helaas is dit geen uitzondering.” De methode wordt gebruikt door mensen die geen dure plastisch chirurgie kunnen betalen.